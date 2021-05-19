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Минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом

Минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом
Александр Кожевников
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Минское «Динамо» продлило контракт с Крэйгом Вудкрофтом, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо».

«Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом – логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19. Наши тренеры и игроки тоже болели, что не лучшим образом сказалось на результатах. И все же команда заняла седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, вышла в плей-офф и показала достаточно качественный хоккей в серии со СКА. Молодым игрокам доверяли в «Динамо»: они получали много игровой практики, развивались, выигрывали номинации в лиге, как, например, Алексей Протас – лучший новичок КХЛ по итогам первого раунда плей-офф.

Это все значимые командные и индивидуальные достижения для организации с не самыми большими финансовыми возможностями. И Вудкрофт – значительная часть успеха. Надеемся, что его опыт и тренерское мастерство помогут минскому «Динамо» оставаться успешным и вносить значительный вклад в развитие хоккея в Беларуси», — прокомментировал продление контракта генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович.

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