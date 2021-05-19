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Стала известна зарплата новичков «Автомобилиста»

Стала известна зарплата новичков «Автомобилиста»
Никита Паглазов
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Стала известна зарплата новых хоккеистов «Автомобилиста».

Как сообщает «Спорт-экспресс», форвард Шейн Принс заработает 60 миллионов рублей, нападающие Патрис Кормье и Райан Спунер — по 55 млн, защитник Джесси Блэкер — 50, форвард Данил Романцев — 40 миллионов рублей.

По новому контракту вратарь Якуб Коварж получит 60 млн рублей. Ранее его зарплата составляла 90 миллионов.

Отметим, Принс и Спунер перешли в «Автомобилист» из минского «Динамо», Кормье — из «Ак Барса», Блэкер — из «Барыса», Романцев — из «Сибири».

Коварж выступает в составе «Автомобилиста» с 2017 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский клуб занял седьмое место в регулярном чемпионате в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф уступив будущему обладателю Кубка Гагарина — омскому «Авангарду» — со счётом в серии 1-4.

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