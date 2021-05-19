Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт поделился эмоциями от продления контракта

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями от продления контракта с клубом.
«Рад возможности продолжить работу в «Динамо». Благодарю за доверие и с нетерпением жду, когда мы продолжим развитие нашего хоккейного проекта.
Всегда говорил, что не хочу приходить в команду ради краткосрочной работы. Мне нравится Минск. Горжусь тем, что возглавляю минское «Динамо» столько лет. В этом клубе я встретил много прекрасных людей.
Свою роль вижу в том, чтобы помогать «Динамо» становиться лучше. И мне приятно, что видны результаты: не только в Беларуси отметили прогресс молодых хоккеистов и нашу упорную серию плей-офф с питерским СКА.
Помимо профессиональных успехов, для нас очень важны фанаты. Лично меня они вдохновляют. Вместе с их поддержкой приходит понимание: то, что мы делаем, очень важно для людей в Беларуси. Конечно, из-за этого есть и большие ожидания, давление. Но мне это нравится!
Нам надо будет найти правильное сочетание игроков, чтобы получилась сбалансированная команда. Важно, чтобы хоккеисты, которые выступали за «Динамо» в сезоне-2020/2021, сохранили культуру в раздевалке и передали опыт новичкам. Они смогут сохранить тот командный дух, который помогал нам побеждать грандов КХЛ», — рассказал Вудкрофт в интервью официальному сайту «Динамо».
- 19 мая 2021
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