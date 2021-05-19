Опубликован список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги.
В рейтинге, который составило издание «Спорт-экспресс», присутствуют топ-95 хоккеистов, которые получают зарплату в 40 миллионов рублей и больше.
В списке указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 млн рублей, без учётов бонусов и премий, то, что игроки получают гарантированно.
На первом месте рейтинга — чех Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) с зарплатой 115 млн рублей в год, который может подписать контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс».
Второе место — у Даррена Дица из «Барыса» (100 млн). Замыкает тройку российский нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв с зарплатой 95 миллионов рублей.
Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ.
1. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 115 млн;
2. Даррен Диц («Барыс») — 100 млн;
3. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) — 95 млн;
4. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») — 90 млн;
5—6. Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 80 млн;
Юха Метсола («Салават Юлаев») — 80 млн;
7—10. Алексей Марченко («Локомотив») — 75 млн;
Андре Петерссон («Локомотив») — 75 млн;
Сергей Плотников («Металлург» Магнитогорск) — 75 млн;
Владимир Ткачёв («Трактор») — 75 млн.
Отметим, что в первой десятке отсутствуют хоккеисты ЦСКА и СКА.
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