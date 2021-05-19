Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Опубликован список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Опубликован список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ
Никита Паглазов
Комментарии

Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги.

В рейтинге, который составило издание «Спорт-экспресс», присутствуют топ-95 хоккеистов, которые получают зарплату в 40 миллионов рублей и больше.

В списке указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 млн рублей, без учётов бонусов и премий, то, что игроки получают гарантированно.

На первом месте рейтинга — чех Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) с зарплатой 115 млн рублей в год, который может подписать контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс».

Второе место — у Даррена Дица из «Барыса» (100 млн). Замыкает тройку российский нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв с зарплатой 95 миллионов рублей.

Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ.

1. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 115 млн;
2. Даррен Диц («Барыс») — 100 млн;
3. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) — 95 млн;
4. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») — 90 млн;
5—6. Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 80 млн;
Юха Метсола («Салават Юлаев») — 80 млн;
7—10. Алексей Марченко («Локомотив») — 75 млн;
Андре Петерссон («Локомотив») — 75 млн;
Сергей Плотников («Металлург» Магнитогорск) — 75 млн;
Владимир Ткачёв («Трактор») — 75 млн.

Отметим, что в первой десятке отсутствуют хоккеисты ЦСКА и СКА.

Новость по теме
КХЛ объявила номинантов на приз самому ценному игроку сезона-2020/2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021