Опубликован список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги.



В рейтинге, который составило издание «Спорт-экспресс», присутствуют топ-95 хоккеистов, которые получают зарплату в 40 миллионов рублей и больше.



В списке указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 млн рублей, без учётов бонусов и премий, то, что игроки получают гарантированно.



На первом месте рейтинга — чех Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) с зарплатой 115 млн рублей в год, который может подписать контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс».



Второе место — у Даррена Дица из «Барыса» (100 млн). Замыкает тройку российский нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв с зарплатой 95 миллионов рублей.



Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ.



1. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 115 млн;

2. Даррен Диц («Барыс») — 100 млн;

3. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) — 95 млн;

4. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») — 90 млн;

5—6. Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 80 млн;

Юха Метсола («Салават Юлаев») — 80 млн;

7—10. Алексей Марченко («Локомотив») — 75 млн;

Андре Петерссон («Локомотив») — 75 млн;

Сергей Плотников («Металлург» Магнитогорск) — 75 млн;

Владимир Ткачёв («Трактор») — 75 млн.



Отметим, что в первой десятке отсутствуют хоккеисты ЦСКА и СКА.

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