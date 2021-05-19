Лавиолетт оценил шансы Кузнецова сыграть в 3-м матче плей-офф с «Бостоном»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии игроков своей команды в преддверии третьего матча первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (1-1).
«Кузнецов сам должен принять решение о выходе на лёд после того, как не играл почти три недели. С медицинской точки зрения ему разрешено играть.
Коннор Макмайкл может появиться на льду в предстоящей игре. Мы прорабатываем различные сочетания состава, но я не скажу ничего конкретного.
Сегодня утром занимались Кузнецов, Самсонов, Эллер. Оши не выходил на лёд. Ванечек пока не может играть из-за повреждения нижней части тела», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Джуллити в «Твиттере».
Третий матч между «Вашингтоном» и «Бостоном» пройдёт 20 мая в 1:30 мск.
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