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Лавиолетт оценил шансы Кузнецова сыграть в 3-м матче плей-офф с «Бостоном»

Лавиолетт оценил шансы Кузнецова сыграть в 3-м матче плей-офф с «Бостоном»
Никита Паглазов
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии игроков своей команды в преддверии третьего матча первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (1-1).

«Кузнецов сам должен принять решение о выходе на лёд после того, как не играл почти три недели. С медицинской точки зрения ему разрешено играть.

Коннор Макмайкл может появиться на льду в предстоящей игре. Мы прорабатываем различные сочетания состава, но я не скажу ничего конкретного.

Сегодня утром занимались Кузнецов, Самсонов, Эллер. Оши не выходил на лёд. Ванечек пока не может играть из-за повреждения нижней части тела», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Джуллити в «Твиттере».

Третий матч между «Вашингтоном» и «Бостоном» пройдёт 20 мая в 1:30 мск.

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