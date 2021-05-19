Стал известен состав групп хоккейной ЛЧ. Своих соперников узнал «Донбасс»
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Сегодня, 19 мая, в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьёвка хоккейной Лиги чемпионов. 32 европейских клуба, которые заслужили право принять участие в этом турнире в сезоне-2021/2022, узнали соперников по групповому этапу.
Украинский «Донбасс» попал в группу G вместе с датским «Рунгстед Сайер Кэпитал», французским «Руан Драгонс» и австрийским «Клагенфуртом».
В группу F попала минская «Юность», которой предстоит сыграть с чешским «Очелари», шведским «Лександом» и швейцарским «Фрибур-Готтероном».
Напомним, в настоящий момент «Донбасс» выступает в чемпионате Украины, в 2021 году став восьмикратным чемпионом страны. Клуб из Донецка выступал в Континентальной хоккейной лиге в сезонах-2012/2013 и 2013/2014.
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