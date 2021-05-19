Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав групп хоккейной ЛЧ. Своих соперников узнал «Донбасс»

Стал известен состав групп хоккейной ЛЧ. Своих соперников узнал «Донбасс»
Никита Паглазов
Комментарии

Сегодня, 19 мая, в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьёвка хоккейной Лиги чемпионов. 32 европейских клуба, которые заслужили право принять участие в этом турнире в сезоне-2021/2022, узнали соперников по групповому этапу.

Украинский «Донбасс» попал в группу G вместе с датским «Рунгстед Сайер Кэпитал», французским «Руан Драгонс» и австрийским «Клагенфуртом».

В группу F попала минская «Юность», которой предстоит сыграть с чешским «Очелари», шведским «Лександом» и швейцарским «Фрибур-Готтероном».

Напомним, в настоящий момент «Донбасс» выступает в чемпионате Украины, в 2021 году став восьмикратным чемпионом страны. Клуб из Донецка выступал в Континентальной хоккейной лиге в сезонах-2012/2013 и 2013/2014.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021