Защитник «Вашингтона» Карлсон оценил игру Самсонова в матче с «Бостоном»

31-летний американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением о выступлении российского вратаря «столичных» Ильи Самсонова в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ, 1-2).

«Сегодня вклад Самсонова в нашу игру был огромен. Нечего добавить по сегодняшней игре, могу лишь сказать, что не нужно вешать нос, «Вашингтон» может играть гораздо лучше. Если бы не Самсонов, то нас бы здесь не было», — цитирует Карлссона журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

Напомним, что на шестой минуте второго овертайма несогласованные действия канадского защитника «Вашингтона» Джастина Шульца и российского вратаря Ильи Самсонова привели к пропущенной шайбе, которая принесла «Бостону» победу в этой встрече. Самсонов решил оставить шайбу своему игроку обороны за воротами, однако шайба в итоге досталась не Шульцу, а форварду «Бостона» Крэйгу Смиту, который умело переиграл Илью броском из-за ворот.