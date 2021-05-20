Есмантович: нельзя сказать, что мы разочаровались или недовольны Сошниковым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил выступление форварда Никиты Сошникова в завершившемся сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ Сошников после перехода из «Салавата Юлаева» набрал в 25 матчах 9 (4+5) очков. В 13 матчах плей-офф у нападающего 3 передачи.

«Сошникову в первой игре плей-офф нанесли травму, несовместимую с тренировочным процессом. Как только его допустили, он максимально быстро влился в коллектив, хотя в плей-офф не так просто это сделать. На сегодня у Сошникова не получилось, но нельзя сказать, что мы разочаровались, недовольны или хотим донести до игрока, что что-то не так. Такого и в мыслях нет совершенно. Ситуация со здоровьем игрока улучшается, ждём, что к началу сборов Сошников будет полностью готов, будет полон желания принести результат и проявит себя в новом сезоне», — цитирует Есмантовича РИА «Новости».