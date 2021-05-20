Тренер Чехии: матч с Россией – большая проверка на старте ЧМ, надо быть готовыми

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился ожиданиями от матча чемпионата мира со сборной России. Встреча состоится 21 мая.
«У нас нет выбора, с кем начинать – с топ командой или нет. Это начало турнира, нам надо быть готовыми. Это большая проверка для нас на самом старте турнира, не терпится начать.
Я моложе предыдущих тренеров Чехии? Спасибо, что назвали меня молодым. Не думаю, что уважение приходит с годами, скорее с результатами и подходом в работе. Возможно, я чуть ближе к игрокам, и они воспринимают меня больше как партнёра, чем тренера. Что касается хоккейного стиля, то я хочу играть в активный открытый хоккей.
Чехи давно не выигрывали медали? Я оглядываюсь на то, что было раньше, всё, чего я хочу сейчас, — выиграть первый матч завтра. Это будет здорово. Моя большая мечта – привезти домой медаль, но я не смотрю на то, что было раньше», — передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 мая 2021
-
13:14
-
12:48
-
11:50
-
09:15
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:45
-
00:19
-
00:16
- 19 мая 2021
-
23:45
-
23:28
-
23:05
-
18:00
-
16:29
- 18 мая 2021
-
22:52
-
18:00
-
16:09
-
15:27
-
15:06
-
11:58
- 17 мая 2021
-
23:54
-
18:00
-
17:00
-
15:55
-
15:42
-
13:51
-
11:27
-
09:53
- 16 мая 2021
-
23:30
-
21:35
-
20:58
-
18:20
-
17:48
-
15:01