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Радил: не считаю, что у России плохие вратари. У них одна из лучших сборных на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Радил: не считаю, что у России плохие вратари. У них одна из лучших сборных на ЧМ
Елена Кузнецова
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Нападающий сборной Чехии Лукаш Радил поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«На бумаге у нас очень сильная команда, посмотрим, что мы покажем на льду. У нас отличный настрой, посмотрим, как всё сложится. У нас отличное настроение, все счастливы и ждут начала турнира. Будет хороший чемпионат мира, поглядим, насколько хорошим он будет для нас.

Неважно, с кем первый матч – с Россией или кем-то другим. Возможно, это и хорошо, ведь Россия является одной из лучших сборных на турнире. Мне кажется, лучше начинать с таким соперником.

Чехи давно без медалей? Я в курсе, нас об этом уже спрашивали пару раз. Каждый турнир отличается от другого, мы хотим начать с победы, будем идти шаг за шагом.

Возможно, Россия и пропускала лёгкие шайбы в пражском матче, но я не считаю, что у неё плохие вратари. Мы их уважаем. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем остальным, постараемся давить на ворота, бросать как можно чаще», – передаёт слова Радила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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