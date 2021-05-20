Радил: не считаю, что у России плохие вратари. У них одна из лучших сборных на ЧМ

Нападающий сборной Чехии Лукаш Радил поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.
«На бумаге у нас очень сильная команда, посмотрим, что мы покажем на льду. У нас отличный настрой, посмотрим, как всё сложится. У нас отличное настроение, все счастливы и ждут начала турнира. Будет хороший чемпионат мира, поглядим, насколько хорошим он будет для нас.
Неважно, с кем первый матч – с Россией или кем-то другим. Возможно, это и хорошо, ведь Россия является одной из лучших сборных на турнире. Мне кажется, лучше начинать с таким соперником.
Чехи давно без медалей? Я в курсе, нас об этом уже спрашивали пару раз. Каждый турнир отличается от другого, мы хотим начать с победы, будем идти шаг за шагом.
Возможно, Россия и пропускала лёгкие шайбы в пражском матче, но я не считаю, что у неё плохие вратари. Мы их уважаем. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем остальным, постараемся давить на ворота, бросать как можно чаще», – передаёт слова Радила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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