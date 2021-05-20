В «Магнитке» прокомментировали подписание соглашения с академией Дениса Абдуллина

Первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков пояснил, для чего уральский клуб заключил договор о сотрудничестве с московской академией Дениса Абдуллина.



«Мы видим, как развиваются школы других клубов и как они расширяют сферы своего влияния. Мы решили попробовать сотрудничать с частной школой – академией Дениса Абдуллина, тем более мы съездили, посмотрели, как у него всё работает, как поставлен тренировочный процесс, какие методики используются, и в этом у нас есть большой интерес, и мы же при этом не несём дополнительных финансовых затрат.



Эта мера продиктована в первую очередь необходимостью развития, чтобы не отстать сейчас от других больших команд – вносить что-то новое, развиваться, следить за перспективными ребятами и получить в хоккейном клубе «Металлург» дополнительный резерв обученных игроков. В свою очередь у мальчишек появляется шанс не потеряться в общей массе насыщенного и очень конкурентного хоккейного рынка Москвы.



Денис – человек, близкий «Металлургу». Уже сегодня многое сделано, в Магнитогорске проведены товарищеские матчи его московской команды «Войны льда – 2009» с нашим «Металлургом — 2009», летом впервые в детском ледовом дворце пройдут сборы, в которых примут участие и ребята из многих уголков России, а тренерский штаб будет сформирован из наставников его академии и нашей ДЮСШ. Процесс пошёл, теперь главное его правильно отрегулировать», – приводит слова Ласькова официальный сайт клуба.

Фото: Официальный сайт магнитогорского «Металлурга»