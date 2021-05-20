Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер Чехии перед матчем с Россией на ЧМ: хотим злить соперников, доставлять им проблемы

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Тренер Чехии перед матчем с Россией на ЧМ: хотим злить соперников, доставлять им проблемы
Елена Кузнецова
Комментарии

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился ожиданиями от матча со сборной России на ЧМ-2021.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Не думаю, что у России настолько большая проблема с вратарями, как это преподносят русские журналисты. Если выйдет Самонов, который провёл хороший сезон, это не будет означать, что мы поставим задачу больше бросать именно ему. Мы хотим играть в наш хоккей так же, как в Праге. Но там была маленькая площадка, это нам помогало. Здесь большая площадка, играть активно будет сложнее. Будем заново привыкать к хоккею на широкой площадке, но точно не собираемся отсиживаться в обороне. Хотим злить своих соперников, доставлять им проблемы. На мой взгляд, это не трусливый хоккей.

Россия здорово играет в меньшинстве. У неё габаритные защитники, они не дадут нам много пространства для манёвра перед воротами. Мы хотим использовать сильные стороны наших игроков, одна из них — нацеленность на бросок в большинстве», — цитирует Пешана hokej.cz.

Новость по теме
Тренер Чехии: матч с Россией — большая проверка на старте ЧМ, надо быть готовыми
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021