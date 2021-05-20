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Россия заявила 17 игроков на чемпионат мира по хоккею, в списке — Бочаров

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия заявила 17 игроков на чемпионат мира по хоккею, в списке — Бочаров
Антон Мозговой
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На сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ) появился состав сборной России. Россияне заявили на турнир 17 (15+2) игроков. Примечательно, что в списке оказался голкипер Иван Бочаров. При этом в заявку не попал Иван Федотов.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов;

защитники: Артём Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков;

нападающие: Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артём Швец-Роговой, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Максим Шалунов, Владислав Каменев, Александр Барабанов.

Чемпионат мира стартует 21 мая. Сборная России на старте турнира сыграет с командой Чехии. Чемпионат мира будет проходить в Риге (Латвия).

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