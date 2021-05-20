Владислав Каменев: вспоминать предыдущую игру с чехами не стоит

Нападающий сборной России Владислав Каменев рассказал об ожиданиях от старта чемпионата мира. Первым соперником российской сборной будет команда Чехии, этот матч состоится 21 мая.

«Всё отлично, не было такого ощущения, будто мы долго не катались. В первый день попробовали лёд — он получше, чем в Чехии. Конечно, не идеальный, но намного лучше, чем тот, на котором в Чехии играли. Съездили мы и на другую арену на автобусе, но она, как я понимаю, только тренировочная, игр там не будет. Но лёд одинаковый.

Думаю, вспоминать игру предыдущую с чехами не стоит, потому что Евротур и чемпионат мира — совсем разные турниры. И много ребят подъехало новых — думаю, будет намного лучше, намного интереснее игра.

Конечно, ожидаем победы — чего ещё можно ожидать? Для этого мы сюда и приехали — только за победой.

Когда попал в заявку, родители были очень рады. И я сам очень рад был — всё-таки первый взрослый чемпионат мира. Мне кажется, каждый мечтает попасть на такого уровня турнир», — приводит слова форварда пресс-служба Федерации хоккея России.