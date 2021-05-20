Ан. Емелин: штаб сборной не форсирует события и продолжает думать над усилением состава

Известный хоккейный тренер Анатолий Емелин высказал своё мнение о составе сборной России, а также о шансах команды на мировом первенстве.

«Штаб сборной не форсирует события и продолжает думать над усилением состава. В первоначальной заявке три пятёрки, к игре с чехами, добавятся ещё, думаю, игроков пять-шесть — и в целом у нас получится весьма боеспособная команда. В ходе чемпионата ещё наверняка добавятся форварды Толчинский и Кузьменко. Первый провёл отличный плей-офф КХЛ, но, судя по всему, ещё не до конца восстановился, а второй должен добавить мощи команде.

Относительно связки вратарей Самонов — Бочаров, на данный момент это оптимальный вариант. Федотов, на мой взгляд, пока им уступает. Всё же на чемпионате мира очень важное значение имеет международный опыт.

Что касается шансов, то у меня нет сомнения, что наша команда будет бороться за медали», — сказал Емелин «Чемпионату».