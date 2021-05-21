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Как завершится матч сборных России и Чехии на ЧМ-2021?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Как завершится матч сборных России и Чехии на ЧМ-2021?
Антон Мозговой
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Сегодня, 21 мая, сборная России проведёт первый матч на чемпионате мира, который стартует в Риге (Чехия). Российская сборная на старте турнира встретится с Чехией. Предлагаем принять участие в опросе и спрогнозировать, как завершится эта встреча.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2021

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.

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