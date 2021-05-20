В Федерации хоккея Латвии рассказали, когда зрителей могут пустить на матчи ЧМ-2021
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Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис прокомментировал решение сейма страны пустить зрителей на чемпионат мира. По словам Калвитиса, теперь первые зрители смогут попасть на матчи турнира уже в начале следующей недели.
«Решение Сейма дало задание правительству. В любом случае необходимо решение правительства, которое будет принято, скорее всего, в начале следующей недели, где станет понятно, каким образом зрители попадут на трибуны.
Мы — парламентское государство, правительство должно прислушаться, парламент — вышестоящий орган.
Команды живут в «пузыре» и не будут пересекаться со зрителями. На хоккейных аренах очень хорошая вентиляция. Так что это не может повлиять на здоровье хоккеистов», — цитирует Калвитиса ТАСС.
Новость по темеСейм Латвии обязал пустить болельщиков на матчи чемпионата мира
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