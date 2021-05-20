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Сейм Латвии обязал пустить болельщиков на матчи чемпионата мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сейм Латвии обязал пустить болельщиков на матчи чемпионата мира
Антон Мозговой
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Сейм (парламент) Латвии обязал допустить болельщиков на матчи чемпионата мира. Речь идёт о фанатах, которые прошли вакцинацию от коронавируса или уже переболели после заражения инфекцией. Решение поддержало большинство голосов сейма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента страны.

Присутствовать на матчах турнира смогут лица, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса не ранее 14 дней назад. При этом допускается вакцинация лишь препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств или схожим регулятором.

По словам главы оргкомитета турнира Эдгарса Бунциса, организаторы смогут провести всю необходимую работу по допуску зрителей на трибуны за три дня.

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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