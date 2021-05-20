Евгений Малкин принял участие в утренней раскатке «Питтсбурга»
Поделиться
Пресс-служба клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сообщила, что российский форвард команды Евгений Малкин принимал участие в утренней раскатке. Ранее главный тренер команды Майк Салливан сообщил, что россиянин отправится с командой на выездные матчи с «Нью-Йорк Айлендерс».
Напомним, Малкин травмировал колено в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». В том матче Евгений получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Он ещё не выходил на лёд в матчах плей-офф.
Третий матч первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 21 мая в 2:00 мск. В настоящий момент счёт в серии равный — 1-1.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
23:53
-
23:31
-
23:16
-
23:04
-
22:16
-
21:58
-
21:29
-
21:04
-
20:48
-
20:34
-
19:55
-
19:42
-
19:35
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:29
-
18:05
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:34
-
16:11
-
15:45
-
15:29
-
15:15
-
14:47
-
14:45
-
14:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам