Евгений Малкин принял участие в утренней раскатке «Питтсбурга»

Пресс-служба клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сообщила, что российский форвард команды Евгений Малкин принимал участие в утренней раскатке. Ранее главный тренер команды Майк Салливан сообщил, что россиянин отправится с командой на выездные матчи с «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, Малкин травмировал колено в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». В том матче Евгений получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Он ещё не выходил на лёд в матчах плей-офф.

Третий матч первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 21 мая в 2:00 мск. В настоящий момент счёт в серии равный — 1-1.