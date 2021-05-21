Малкин вошёл в пятёрку лучших европейских игроков по результативности в плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся на лёд в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин, восстановившись после травмы, сделал две результативные передачи и помог своей команде победить со счётом 5:4.
Малкин набрал уже 171 очко в карьере в плей-офф. По этому показателю в списке самых результативных европейских игроков он делит пятое место с Петером Форсбергом. Больше них в плей-офф набирали лишь Сергей Фёдоров (176), Никлас Линдстрём (183), Яромир Ягр (201) и Яри Курри (233).
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Серия проходит до четырёх побед. Следующий матч между «Айлендерс» и «Питтсбургом» состоится 22 мая, начало – 22:00 мск.
Напомним, Малкин травмировал колено в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». В том матче Евгений получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Он впервые вышел на лёд в матчах плей-офф.
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