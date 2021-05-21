Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Расписание первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года
Никита Паглазов
Комментарии

Чемпионат мира по хоккею 2021 года стартует сегодня, 21 мая, матчами между сборными Германии и Италии, а также встречей России и Чехии. Начало игр, которые пройдут на стадионах «Арена-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно, запланировано на 16:15 по московскому времени.

ЧМ-2021. Группа B
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Германия
Не начался
Италия
ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Россия
Не начался
Чехия

Также в 20:15 мск состоятся встреча между командами Беларуси и Словакии в «Олимпийском спортивном центре» и матч сборной Канады с хозяевами турнира – Латвией на «Арене-Рига».

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Беларусь
Не начался
Словакия
ЧМ-2021. Группа B
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Канада
Не начался
Латвия

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

На ЧМ у сборной России будет 16 дебютантов. Какой результат покажет этот состав? На ЧМ у сборной России будет 16 дебютантов. Какой результат покажет этот состав?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021