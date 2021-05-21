Расписание первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года

Чемпионат мира по хоккею 2021 года стартует сегодня, 21 мая, матчами между сборными Германии и Италии, а также встречей России и Чехии. Начало игр, которые пройдут на стадионах «Арена-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно, запланировано на 16:15 по московскому времени.

Также в 20:15 мск состоятся встреча между командами Беларуси и Словакии в «Олимпийском спортивном центре» и матч сборной Канады с хозяевами турнира – Латвией на «Арене-Рига».

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.