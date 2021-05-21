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Кирилл Капризов закончил третий матч серии с «Вегасом» с полезностью "-3"

Кирилл Капризов закончил третий матч серии с «Вегасом» с полезностью "-3"
Антон Шебика
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В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» – 5:2, уступая по ходу встречи со счётом 0:2.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 19.27 и отметился одной результативной передачей. Его показатель полезности составил "-3", как и у одноклубника Кевина Фиалы.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон. За «Уайлд» голы забили Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. «Вегас» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч с участием этих команд намечен на 23 мая.

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