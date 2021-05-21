Нападающий «Флориды» Ломберг — о победе над «Тампой»: горжусь Бобровским и всеми парнями

Нападающий «Флориды Пантерз» Райан Ломберг прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ) и отметил игру вратаря Сергея Бобровского. Россиянин вышел на лёд в третьем периоде и совершил 9 сейвов, не пропустив ни одной шайбы.

«Мы знаем, как хороши ребята в нашей команде, знаем, на что мы способны. Поэтому не останавливались ни на секунду. Я горжусь парнями. Но этот матч нужно оставить позади, чтобы идти к следующему. И отдельно я скажу о Бобе, который вышел в третьем периоде и сделал всё, на что способен. Он наглухо закрыл свои ворота, позволив нам вернуться в игру. Горжусь им и всеми парнями.



Когда ты ещё мальчишка, то мечтаешь играть в плей-офф НХЛ. Там идёт более быстрый, интенсивный хоккей. И он вызывает больше эмоций, чем можно представить. То, во что мы играем сейчас — это детская мечта, сбывшаяся наяву. Мы весело проводим время, видим конечную цель и работаем, чтобы её достичь. Этим вечером мы кровь из носу должны были одержать победу. Нельзя было допустить счёт 0-3 в серии, и все наши парни проявили сильный характер», — цитирует Ломберга официальный сайт НХЛ.