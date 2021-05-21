Сергей Бобровский — о 6:5 с «Тампой»: у «Флориды» потрясающая способность делать камбэки

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ). Он вышел на лёд в третьем периоде и совершил 9 сейвов, не пропустив ни одной шайбы.

«Я реально горжусь нашими ребятами. Мы то вели в счёте, то проигрывали 3:5 после второго периода. Но перестроились, чтобы вырвать эту победу. Да, для нас это большой успех. Но это лишь одна игра. Мы насладились этим вечером и теперь готовимся к следующему.



Насчёт того, что меня не было в старте – я всегда сохраняю концентрацию во время матчей, даже если нахожусь в запасе. Я должен быть готов, когда идёт игра. Это кубковый хоккей, где может случиться всё, что угодно. Каждый должен стараться изо всех сил. И если у тебя есть возможность играть, ты должен хорошо делать свою работу.



На протяжении всего сезона мы видим потрясающую способность «Флориды» делать камбэки, и неважно, с какой разницей в счёте мы уступаем. Это был один из тех матчей, когда мы собрались, сплотились – и вырвали победу. Но в субботу нас ждёт ещё один важный матч», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.