Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский — о 6:5 с «Тампой»: у «Флориды» потрясающая способность делать камбэки

Сергей Бобровский — о 6:5 с «Тампой»: у «Флориды» потрясающая способность делать камбэки
Антон Шебика
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ). Он вышел на лёд в третьем периоде и совершил 9 сейвов, не пропустив ни одной шайбы.

«Я реально горжусь нашими ребятами. Мы то вели в счёте, то проигрывали 3:5 после второго периода. Но перестроились, чтобы вырвать эту победу. Да, для нас это большой успех. Но это лишь одна игра. Мы насладились этим вечером и теперь готовимся к следующему.

Насчёт того, что меня не было в старте – я всегда сохраняю концентрацию во время матчей, даже если нахожусь в запасе. Я должен быть готов, когда идёт игра. Это кубковый хоккей, где может случиться всё, что угодно. Каждый должен стараться изо всех сил. И если у тебя есть возможность играть, ты должен хорошо делать свою работу.

На протяжении всего сезона мы видим потрясающую способность «Флориды» делать камбэки, и неважно, с какой разницей в счёте мы уступаем. Это был один из тех матчей, когда мы собрались, сплотились – и вырвали победу. Но в субботу нас ждёт ещё один важный матч», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.

Новость по теме
«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Тампы», Василевский пропустил шесть голов
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021