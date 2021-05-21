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Борис Михайлов: не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Борис Михайлов: не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре
Антон Мозговой
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от старта сборной России на чемпионате мира. Сегодня, 21 мая, россияне в первом матче сыграют с чехами. Встреча начнётся в 16:15 мск.

«Во-первых, надо пожелать команде хорошего старта чемпионата мира, чтобы ребята хорошо и надёжно играли в обороне, а в атаке — ещё лучше. Не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре.

Никаких опасений по поводу вратарской линии у меня нет. Сейчас неуместно обсуждать сильные и слабые стороны сборной России. Желаю нашим ребятам хорошо сыграть. Нужно болеть за команду и верить, чтобы ребята знали, что за них болеет вся страна. Надеюсь, все хоккеисты, которые будут выходить на лёд, смогут здорово сыграть на своём уровне», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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