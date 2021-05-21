Борис Михайлов: не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от старта сборной России на чемпионате мира. Сегодня, 21 мая, россияне в первом матче сыграют с чехами. Встреча начнётся в 16:15 мск.

«Во-первых, надо пожелать команде хорошего старта чемпионата мира, чтобы ребята хорошо и надёжно играли в обороне, а в атаке — ещё лучше. Не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре.

Никаких опасений по поводу вратарской линии у меня нет. Сейчас неуместно обсуждать сильные и слабые стороны сборной России. Желаю нашим ребятам хорошо сыграть. Нужно болеть за команду и верить, чтобы ребята знали, что за них болеет вся страна. Надеюсь, все хоккеисты, которые будут выходить на лёд, смогут здорово сыграть на своём уровне», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.