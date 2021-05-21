Джон Купер: едва ли кто-то ожидал, что серия с «Флоридой» закончится всухую
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:6 ОТ).
«Стоит отдать им должное. Было бы странно, если они не надавили, учитывая, что они были в шаге от 0-3 в серии. Да и мы могли лучше сыграть, обеспечив себе преимущество 3-0. Но едва ли кто-то ожидал, что серия закончится всухую. Люди ждали яркой серии, и она такой однозначно получается», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности "-2". Голкипер Андрей Василевский отразил 41 бросок и пропустил шесть голов. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы».
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