Джоэль Кенневиль: мне понравилось, как Бобровский вышел и взял ситуацию в свои руки

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневиль оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского в третьем матче стартового раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ).
«У нас были потрясающие отрезки в этой игре. Мы проигрывали в две шайбы и попали под приличный пресс. Но я видел, что у ребят ещё есть много энтузиазма. Я горжусь тем, как они боролись. Это был восхитительный матч, в котором всё могло перевернуться за короткий отрезок времени. Мы упорно работали, выдерживая невероятный темп этой невероятной серии. Сохраняли самообладание, действовали умно. И мне понравилось, как Боб вышел и взял ситуацию в свои руки», — приводит слова Кенневиля официальный сайт НХЛ.
Бобровский вышел на лёд в третьем периоде и совершил 9 сейвов, не пропустив ни одной шайбы. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы».
- 21 мая 2021
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