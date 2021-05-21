Россия – Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала

Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) начнётся чемпионату мира по хоккею — 2021. Сборная России в первый день соревнований сыграет с командой Чехии.

Прямая трансляция матча Россия — Чехия пройдёт на Первом канале.

Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Чехия.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Чехии.