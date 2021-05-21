Нападающий Антон Бурдасов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2021

Автором первого гола сборной России на ЧМ-2021 стал нападающий Антон Бурдасов. Он открыл счёт в матче со сборной Чехии.
На 5-й минуте встречи Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов.
Эта шайба стала первой на чемпионате мира – 2021.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Отметим, что встреча с чехами является для 30-летнего Бурдасова первой на взрослом чемпионате мира.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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