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Нападающий Антон Бурдасов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий Антон Бурдасов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2021
Владимир Лаевский
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Автором первого гола сборной России на ЧМ-2021 стал нападающий Антон Бурдасов. Он открыл счёт в матче со сборной Чехии.

Календарь ЧМ-2021

На 5-й минуте встречи Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов.

Эта шайба стала первой на чемпионате мира – 2021.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Отметим, что встреча с чехами является для 30-летнего Бурдасова первой на взрослом чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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