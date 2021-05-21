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Сборная Германии забила Италии на ЧМ, играя в меньшинстве «три на пять»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Германии забила Италии на ЧМ, играя в меньшинстве «три на пять»
Владимир Лаевский
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Сборная Германии забила Италии на чемпионате мира-2021, проходящем в Риге, играя в меньшинстве «три на пять».

На 40-й минуте Йонас Мюллер получил пятиминутное удаление. На 42-й Марцель Брандт был удалён на две минуты. Однако это не помешало сборной Германии, на тот момент лидирующей в счёте 7:2, убежать в контратаку. Шайбу забросил Маттиас Плахта, ассистентами стали Фредерик Тиффельс и экз-защитник екатеринбуржского «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер.

Отметим, что в момент гола у итальянцев был отложенный штраф.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Вместе со сборными Германии и Италии в группе находятся команды Финляндии, США, Казахстана, Норвегии, Латвии и Канады.

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