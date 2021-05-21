Сборная США сообщила, кто станет капитаном команды на ЧМ в Латвии

Сборная США назвала капитана на чемпионате мира в Латвии.



Как сообщает официальный сайт американской сборной, капитаном команды стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Джастин Абделкейдер. В роли заместителей будут выступать защитник «Лос-Анджелес Кингз» Мэтт Рой и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Колин Блэквелл.

«Мы очень рады, что Джастин стал капитаном нашей команды. Это особая группа игроков, которая принесла жертвы, чтобы быть здесь и носить герб США. Джастин, Мэтт и Колин будут нашими лидерами на льду, но у нас в раздевалке особое братство, я рад видеть, как все играют друг за друга», — сообщил главный тренер сборной США Джек Капуано.



Напомним, чемпионат мира по хоккею в Латвии стартовал сегодня, 21 мая. Сборная США находится в группе B вместе с командами Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.