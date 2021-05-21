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Сборная США сообщила, кто станет капитаном команды на ЧМ в Латвии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США сообщила, кто станет капитаном команды на ЧМ в Латвии
Никита Паглазов
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Сборная США назвала капитана на чемпионате мира в Латвии.

Как сообщает официальный сайт американской сборной, капитаном команды стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Джастин Абделкейдер. В роли заместителей будут выступать защитник «Лос-Анджелес Кингз» Мэтт Рой и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Колин Блэквелл.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2021 года

«Мы очень рады, что Джастин стал капитаном нашей команды. Это особая группа игроков, которая принесла жертвы, чтобы быть здесь и носить герб США. Джастин, Мэтт и Колин будут нашими лидерами на льду, но у нас в раздевалке особое братство, я рад видеть, как все играют друг за друга», — сообщил главный тренер сборной США Джек Капуано.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Латвии стартовал сегодня, 21 мая. Сборная США находится в группе B вместе с командами Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

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