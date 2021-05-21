Сборная США сообщила, кто станет капитаном команды на ЧМ в Латвии

Сборная США назвала капитана на чемпионате мира в Латвии.
Как сообщает официальный сайт американской сборной, капитаном команды стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Джастин Абделкейдер. В роли заместителей будут выступать защитник «Лос-Анджелес Кингз» Мэтт Рой и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Колин Блэквелл.
«Мы очень рады, что Джастин стал капитаном нашей команды. Это особая группа игроков, которая принесла жертвы, чтобы быть здесь и носить герб США. Джастин, Мэтт и Колин будут нашими лидерами на льду, но у нас в раздевалке особое братство, я рад видеть, как все играют друг за друга», — сообщил главный тренер сборной США Джек Капуано.
Напомним, чемпионат мира по хоккею в Латвии стартовал сегодня, 21 мая. Сборная США находится в группе B вместе с командами Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
- 21 мая 2021
-
18:27
-
18:22
-
18:19
-
18:11
-
18:00
-
17:54
-
17:36
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:11
-
17:07
-
16:50
-
16:34
-
16:23
-
16:08
-
15:17
-
15:15
-
14:15
-
14:13
-
13:38
-
13:22
-
12:51
-
12:30
-
12:22
-
12:02
-
11:51
-
11:30
-
11:00
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:40
-
09:30