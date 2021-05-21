Нападающий сборной России Окулов получил травму ключицы в матче с Чехией

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состояние нападающего Константина Окулова.



«Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, во втором периоде матче с Чехией защитник Давид Мусил применил силовой приём против Константина Окулова. В результате российский нападающий покинул лёд и не вышел на третий период.

В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.