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Нападающий сборной России Окулов получил травму ключицы в матче с Чехией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий сборной России Окулов получил травму ключицы в матче с Чехией
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состояние нападающего Константина Окулова.

«Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, во втором периоде матче с Чехией защитник Давид Мусил применил силовой приём против Константина Окулова. В результате российский нападающий покинул лёд и не вышел на третий период.

В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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