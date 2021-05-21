Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков отреагировал на победу сборной России над Чехией в стартовом матче ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Быков отреагировал на победу сборной России над Чехией в стартовом матче ЧМ
Салават Муртазин
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об итогах стартовой встречи национальной команды на чемпионате мира по хоккею против Чехии (4:3).

«Начинать чемпионат мира с победы — это всегда здорово. Прежде всего — позитивное настроение для команды, да и уверенность ребятам. Конечно, это лишь первый матч группового этапа, но, поверьте, лучше всегда начинать с победы, тем более с таким серьёзным соперниками, как с чехами. Уже завтра Россия встречается с Великобританией, следим за сборной дальше», — сообщил Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Как лазером прочертил!» Роскошный гол Бурдасова чехам в первом матче ЧМ «Как лазером прочертил!» Роскошный гол Бурдасова чехам в первом матче ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021