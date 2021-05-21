Быков отреагировал на победу сборной России над Чехией в стартовом матче ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об итогах стартовой встречи национальной команды на чемпионате мира по хоккею против Чехии (4:3).



«Начинать чемпионат мира с победы — это всегда здорово. Прежде всего — позитивное настроение для команды, да и уверенность ребятам. Конечно, это лишь первый матч группового этапа, но, поверьте, лучше всегда начинать с победы, тем более с таким серьёзным соперниками, как с чехами. Уже завтра Россия встречается с Великобританией, следим за сборной дальше», — сообщил Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.