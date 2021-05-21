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Латвия впервые в истории чемпионатов мира и Олимпиад одержала победу в матче с Канадой

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия впервые в истории чемпионатов мира и Олимпиад одержала победу в матче с Канадой
Владимир Лаевский
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В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Этот успех стал первым для латвийской сборной в матчах с «кленовыми листьями» в матчах крупных международных турниров — ЧМ и Олимпиаде. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.

ДатаТурнирГородСтадияСчет
20.01.1935ЧМДавосГруппа14:0
07.02.1936ОИГармиш-ПартенкирхенГруппа11:0
30.04.1997ЧМТуркуГруппа3:3
27.04.2002ЧМКарлстад1-й групповой этап4:1
27.04.2003ЧМТурку1-й групповой этап6:1
30.04.2004ЧМПрага2-й групповой этап2:0
30.04.2005ЧМИнсбрук1-й групповой этап6:4
11.05.2006ЧМРига2-й групповой этап11:0
04.05.2008ЧМГалифакс1-й групповой этап7:0
07.05.2009ЧМБерн1/4 финала4:2
10.05.2010ЧММангейм1-й групповой этап6:1
19.02.2014ОИСочи1/4 финала2:1
01.05.2015ЧМПрагаГруппа6:1
14.05.2018ЧМХернингГруппа2:1 ОТ
21.05.2021ЧМРигаГруппа0:2

Таким образом, на счету Канады 13 побед, на счету Латвии — одна. Ещё между командами зафиксирована одна ничья.

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