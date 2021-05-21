Латвия впервые в истории чемпионатов мира и Олимпиад одержала победу в матче с Канадой

В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Этот успех стал первым для латвийской сборной в матчах с «кленовыми листьями» в матчах крупных международных турниров — ЧМ и Олимпиаде. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.

Дата Турнир Город Стадия Счет 20.01.1935 ЧМ Давос Группа 14:0 07.02.1936 ОИ Гармиш-Партенкирхен Группа 11:0 30.04.1997 ЧМ Турку Группа 3:3 27.04.2002 ЧМ Карлстад 1-й групповой этап 4:1 27.04.2003 ЧМ Турку 1-й групповой этап 6:1 30.04.2004 ЧМ Прага 2-й групповой этап 2:0 30.04.2005 ЧМ Инсбрук 1-й групповой этап 6:4 11.05.2006 ЧМ Рига 2-й групповой этап 11:0 04.05.2008 ЧМ Галифакс 1-й групповой этап 7:0 07.05.2009 ЧМ Берн 1/4 финала 4:2 10.05.2010 ЧМ Мангейм 1-й групповой этап 6:1 19.02.2014 ОИ Сочи 1/4 финала 2:1 01.05.2015 ЧМ Прага Группа 6:1 14.05.2018 ЧМ Хернинг Группа 2:1 ОТ 21.05.2021 ЧМ Рига Группа 0:2

Таким образом, на счету Канады 13 побед, на счету Латвии — одна. Ещё между командами зафиксирована одна ничья.