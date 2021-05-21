Латвия впервые в истории чемпионатов мира и Олимпиад одержала победу в матче с Канадой
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В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Этот успех стал первым для латвийской сборной в матчах с «кленовыми листьями» в матчах крупных международных турниров — ЧМ и Олимпиаде. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.
|Дата
|Турнир
|Город
|Стадия
|Счет
|20.01.1935
|ЧМ
|Давос
|Группа
|14:0
|07.02.1936
|ОИ
|Гармиш-Партенкирхен
|Группа
|11:0
|30.04.1997
|ЧМ
|Турку
|Группа
|3:3
|27.04.2002
|ЧМ
|Карлстад
|1-й групповой этап
|4:1
|27.04.2003
|ЧМ
|Турку
|1-й групповой этап
|6:1
|30.04.2004
|ЧМ
|Прага
|2-й групповой этап
|2:0
|30.04.2005
|ЧМ
|Инсбрук
|1-й групповой этап
|6:4
|11.05.2006
|ЧМ
|Рига
|2-й групповой этап
|11:0
|04.05.2008
|ЧМ
|Галифакс
|1-й групповой этап
|7:0
|07.05.2009
|ЧМ
|Берн
|1/4 финала
|4:2
|10.05.2010
|ЧМ
|Мангейм
|1-й групповой этап
|6:1
|19.02.2014
|ОИ
|Сочи
|1/4 финала
|2:1
|01.05.2015
|ЧМ
|Прага
|Группа
|6:1
|14.05.2018
|ЧМ
|Хернинг
|Группа
|2:1 ОТ
|21.05.2021
|ЧМ
|Рига
|Группа
|0:2
Таким образом, на счету Канады 13 побед, на счету Латвии — одна. Ещё между командами зафиксирована одна ничья.
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