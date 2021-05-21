Захаров: интересно, почему нам не засчитали гол. В хоккее должно быть чувство порядочности

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал об итогах встречи его команды против Словакии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (2:5).



«Плохо начали первый период. Просили ребят сыграть повнимательнее. К сожалению, не получилось. Соперники хорошо сыграли в большинстве, забили красивые голы.



Мы неплохо ответили, почти отыгрались. Один наш гол не засчитали. Старались играть до конца, сделали счет 2:4, там буллит не забили. Первый период сыграли плохо, второй и третий – нормально.

Замена вратаря? Первый гол надо было ловить. Три гола многовато, голкиперы психологически ломаются. Тейлор здорово отыграл, вошел в игру. Молодец.



Действия Комарова? В это время общался с игроками, не видел. Он старался, он заводил команду. Не скажу, что он специально. Завтра может гляну видео.



Изменения в составе? Мы сейчас думаем. Изменения будут однозначно, тот же Комаров будет пропускать матч.

Матч интересный. Моменты были. Забей Плэтт, засчитай наш гол. Интересно, чего его не засчитали. Это хоккей, тут должно быть чувство порядочности. Но мы и без этой шайбы могли вылезти с 0:4», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня 2021 года. Сборная Беларуси выступает в группе А вместе с командами России, Швеции, Швейцарии, Чехии, Словакии, Дании и Великобритании.