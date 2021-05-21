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Вайсфельд: Швец-Роговой, Каменев и Тимкин показали, зачем они нужны на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вайсфельд: Швец-Роговой, Каменев и Тимкин показали, зачем они нужны на ЧМ
Владимир Лаевский
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился впечатлениями о стартовом матче сборной России на чемпионате мира.

«Первый матч на турнире всегда непросто играть, тем более, когда в команде много дебютантов. Кроме того, нельзя забывать о том, что наш основной вратарь Александр Самонов проводил свой первый матч на чемпионатах мира и для первого раза сыграл достойно. Чехи по именам, наверное, одна из самых сильных сборных на этом первенстве. Понравилась хорошая нацеленность на ворота у наших ребят, много бросали, старались не затягивать, а сразу же развивать атаку, подключая партнёров. Кроме того, отметил бы настрой, желание и, конечно же, игру в большинстве. Многие сомневались в тройке Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, спрашивали, зачем они нужны на чемпионате мира. Но своей игрой сегодня они доказали свою состоятельность. Будем продолжать болеть за наших ребят и в таком же духе двигаться вперёд», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

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