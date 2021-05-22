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Россия — Великобритания на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Великобритания на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча
Никита Паглазов
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Сегодня, 22 мая, сборная России проведёт второй матч на чемпионате мира в Латвии. Соперником российской команды станет сборная Великобритании. Начало матча — в 16:15 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2021 года

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.

Напомним, 27-летний нападающий ЦСКА Антон Слепышев является капитаном сборной России на турнире. Ассистентами капитана выступают Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артём Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов. Главным тренером российской команды является Валерий Брагин.

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