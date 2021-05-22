Россия — Великобритания на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 22 мая, сборная России проведёт второй матч на чемпионате мира в Латвии. Соперником российской команды станет сборная Великобритании. Начало матча — в 16:15 мск.



Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.



Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.



Напомним, 27-летний нападающий ЦСКА Антон Слепышев является капитаном сборной России на турнире. Ассистентами капитана выступают Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артём Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов. Главным тренером российской команды является Валерий Брагин.