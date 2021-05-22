Григоренко принёс важнейшую победу сборной России. Мог сейчас отдыхать, но выбрал ЧМ

Именно Михаил, на наш взгляд, стал лучшим в составе команды Валерия Брагина.

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира 2021 года сломила сопротивление принципиального соперника. Чехи повержены со счётом 4:3, а автором решающей шайбы стал форвард Михаил Григоренко, приехавший в расположение национальной команды из НХЛ.

Как забил Григоренко?

Получилось всё очень эффектно и, что самое важное, эффективно.

Россияне поймали соперника на контратаке, Проворов сделал длинную передачу по левому флангу, Григоренко выкатился на ворота и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку. Грубец не смог среагировать.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Что говорил Григоренко до старта ЧМ?

Нападающий дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором, частности, рассказал, на какой позиции он готов сыграть.

«Мы с Валерием Николаевичем Брагиным вместе работали на молодёжном чемпионате мира в Калгари в 2012 году. Главный тренер обозначил мне свои требования, всё пояснил. Сказал, что приступаем к работе. Готов ли сыграть в центре или с краю нападения? Да, и там, и там. Я раньше был центральным нападающим, навык остался. Как тренеры посчитают нужным, так и будет. Готов сыграть на любой позиции», — отметил Михаил.

Комментарий после победы над чехами

После дебютной победы и гола в концовке именно Григоренко пригласили на общение с журналистами.

«Атмосфера хорошая была, по-моему. Почувствовалось, что чемпионат мира идёт, накал присутствовал. Мой гол в концовке так получился: чехи побежали меняться, Проворов мне отдал, я заехал в чужую зону и бросил в дальний угол. Сам даже не понял, что забил, так как услышал звук каркаса ворот, но ребята поехали поздравлять. В целом отличный матч, мы заслужили сегодня победу.

Многие ребята в первый раз приехали на ЧМ, все хотят доказать, что они достойны играть за сборную. Здесь собраны все сильнейшие, кто смог приехать. У нас хорошая команда.

Добавит ли уверенности победа в матче с Чехией? Да тут и так все уверены были в себе, у нашей страны одна задача — выигрывать в каждом матче. Приятно, что обыграли чехов, но нельзя недооценивать следующих соперников», — сказал форвард.

Реакция чехов

А вот как отреагировал главный тренер чешской сборной Филип Пешан. Он явно недоволен случившимся, а разве могло быть иначе?

«Почему все побежали меняться перед голом Григоренко на последних секундах? Во-первых, мы должны держать шайбу, во-вторых, никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, это было плохое решение. Вот мы и поплатились», — сетовал Пешан.

Чемпионат мира по хоккею — время, когда вся страна с замиранием сердца следит за играми нашей сборной и становится с ней одним целым. Мы поддерживаем парней от первой до последней минуты матча, разделяем с ними сложности и радуемся их победам вместе с «Балтикой 7 Безалкогольное». Стань частью национальной команды, узнавай последние новости и выигрывай крутые призы от сборной России в сообществе «Балтики» во «ВКонтакте» и в «Инстаграме»

Что дальше?

Михаил провёл сильный матч. Сразу видно, что это мастеровитый хоккеист с большим мастерством. Если Михаил прибавит, а он может это сделать, то у россиян будет ярко выраженный лидер в атаке. Причём, универсал, способный сыграть и с краю, и в центре. Решение о том, где и как играть форварду, будет коллегиально принимать штаб сборной, но пока всё идёт хорошо. Михаил, после того, как «Коламбус» не попал в плей-офф НХЛ, мог отдыхать, но выбрал чемпионат мира. И правильно сделал!