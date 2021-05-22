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Овечкин отметился шикарным голом в одно касание из своего «офиса» в матче с «Бостоном»

Овечкин отметился шикарным голом в одно касание из своего «офиса» в матче с «Бостоном»
Вячеслав Моренко
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит 4-й матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, в матче ведут хозяева – 3:1. В серии ведут хоккеисты «Бостона» – 2-1.

На 5-й минуте 3-го периода российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал численное преимущество «столичных» и размочил счёт в матче – 3:1. Результативные передачи на счету Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма.

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Для Овечкина заброшенная шайба стала 71-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое 17-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Стива Айзермана. При этом россиянин провёл на 56 матчей меньше канадца (140 против 196).

Таким образом, Овечкин сравнялся с Брайаном Троттье (71), рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122).

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