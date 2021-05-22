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Нападающий «Бостона» Миллер был доставлен в больницу после силового приёма Орлова

Нападающий «Бостона» Миллер был доставлен в больницу после силового приёма Орлова
Кирилл Горбачинский
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в 4-м матче первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов применил жёсткий силовой приём на защитнике Кеване Миллере.

В результате игрок «Бостона» не смог продолжить матч и был доставлен в больницу для обследования, сообщает пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

На 8-й минуте 2-го периода Орлов применил силовой приём на Миллере, что спровоцировало дальнейшую потасовку среди хоккеистов обеих команд. Орлов был наказан двойным малым штрафом за грубость, который был реализован спустя 33 секунды чешским форвардом «Брюинз» Давидом Пастрняком.

«Бостон» обыграл «Вашингтон» со счётом 4:1 и повёл в серии – 3:1. Следующий матч намечен на 24 мая.

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