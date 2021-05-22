Овечкин превзошёл результат Шэнахана и Лефлёра по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 71-м голом в плей-офф, провёл на льду 21 минуту и 12 секунд и, несмотря на заброшенную шайбу, завершил встречу с отрицательным показателем полезности — «-1» Для Овечкина набранное очко стало 135-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое 39-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат Брэндана Шэнахана и Ги Лефлёра, в активе которых по 134 очка.

Впереди Овечкина располагается Фил Эспозито (137 очков). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382 балла.