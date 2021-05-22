Главный тренер «Бостона» прокомментировал третью победу в серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1, 3-1). Благодаря этому успеху «мишки» находятся в одном шаге от выхода в следующий раунд.

«Мы хотели одержать эту победу, и это было видно. Мы говорили, что должны постоянно прибавлять, в том числе в этой серии от периода к периоду. В двух домашних матчах нам это удавалось», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.