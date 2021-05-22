Тарасенко в трёх матчах с «Колорадо» не набрал ни одного очка при трёх бросках и «-7»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не набрал очков в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (1:5, 0-3).



Россиянин провёл на льду 15 минут 12 секунд (2:18 — в большинстве) и завершил встречу с показателем полезности «-3» — худшим в команде наряду с Колтоном Парайко.



В активе Тарасенко два броска в створ ворот, один силовой приём и один заблокированный бросок.



В трёх матчах серии российский нападающий не набрал ни одного очка при трёх бросках и общем коэффициенте полезности «-7».

Напомним, в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1. Таким образом, «Эвеланш» ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч команды сыграют между собой 24 мая.