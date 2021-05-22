Тарасенко в трёх матчах с «Колорадо» не набрал ни одного очка при трёх бросках и «-7»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не набрал очков в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (1:5, 0-3).
Россиянин провёл на льду 15 минут 12 секунд (2:18 — в большинстве) и завершил встречу с показателем полезности «-3» — худшим в команде наряду с Колтоном Парайко.
В активе Тарасенко два броска в створ ворот, один силовой приём и один заблокированный бросок.
В трёх матчах серии российский нападающий не набрал ни одного очка при трёх бросках и общем коэффициенте полезности «-7».
Напомним, в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1. Таким образом, «Эвеланш» ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч команды сыграют между собой 24 мая.
- 22 мая 2021
-
09:37
-
09:30
-
09:19
-
08:59
-
08:37
-
08:22
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:43
-
07:37
-
07:34
-
07:26
-
07:16
-
06:54
-
06:35
-
06:06
-
06:00
-
05:32
-
05:13
-
04:28
-
04:18
-
04:03
-
03:14
-
01:58
-
01:48
-
01:23
-
00:39
-
00:35
-
00:29
-
00:22
-
00:09
-
00:08
- 21 мая 2021
-
23:56
-
23:46