38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартует второй игровой день чемпионат мира по хоккею — 2021. Сборная Швеции в первом матче на турнире сыграет с Данией. Начало встречи запланировано на 12:15.

Шведы объявили стартовый состав на официальной странице в «Твиттере». Место в воротах займёт 38-летний Виктор Фаст. Его сменщиком будет экс-голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн.



Стартовые пятёрки сборной Швеции:



Тёммернес — Лундквист, Ракелль — Лундестрём — Олофссон.

Пилут — Нюгрен, А. Кемпе — Хольмберг — Сёренсен.

Дальбек — Лёв, М. Кемпе — Расмуссен — Фриберг.

Пудас, Линдберг — Линдхольм — Клингберг; Вингерли.

На групповом этапе сборная Швеции также встретится с командами России, Чехии, Великобритании, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.