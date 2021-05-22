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38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира
Владимир Лаевский
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Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартует второй игровой день чемпионат мира по хоккею — 2021. Сборная Швеции в первом матче на турнире сыграет с Данией. Начало встречи запланировано на 12:15.

Календарь ЧМ-2021

Шведы объявили стартовый состав на официальной странице в «Твиттере». Место в воротах займёт 38-летний Виктор Фаст. Его сменщиком будет экс-голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

Стартовые пятёрки сборной Швеции:

Тёммернес — Лундквист, Ракелль — Лундестрём — Олофссон.
Пилут — Нюгрен, А. Кемпе — Хольмберг — Сёренсен.
Дальбек — Лёв, М. Кемпе — Расмуссен — Фриберг.
Пудас, Линдберг — Линдхольм — Клингберг; Вингерли.

На групповом этапе сборная Швеции также встретится с командами России, Чехии, Великобритании, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.

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