Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 22 мая

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия поставила на место Чехию, Латвия сотворила историю. Итоги первого дня ЧМ
Дмитрий Сторожев
ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей
Комментарии
Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание на сегодня – в этом материале.

Видеообзоры матчей первого игрового дня

В первый игровой день чемпионата мира сборная России поставила на место команду Чехии, которая перед началом турнира много говорила о медалях и считалась одним из главных фаворитов турнира из-за того, что в другие сборные приехало мало звёздных игроков из НХЛ.

Главная сенсация случилась в матче Канада – Латвия. Подопечные Боба Хартли впервые в истории одержали победу над «кленовыми листьями».

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Чехия
1:0 Бурдасов (Григоренко, Морозов) – 04:16' (5x4)   1:1 Флек (Шпачек) – 09:26' (5x5)   2:1 Швец-Роговой (Каменев) – 36:00' (4x5)   2:2 Врана (Кубалик, Гайек) – 37:53'   3:2 Барабанов (Воронков) – 45:28' (5x5)   3:3 Кубалик (Гронек, Коварж) – 57:23' (5x4)   4:3 Григоренко (Проворов) – 59:41' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Германия
Окончен
9 : 4
Италия
1:0 Кюнхакль (Креммер) – 15:56' (5x5)   1:1 Петан (Мичели) – 17:42' (5x5)   1:2 Фриго (Маньябоско, Бардаро) – 18:07' (5x5)   2:2 Мюллер (Айзеншмид, Лойбль) – 18:44' (5x5)   3:2 Ридер (Кюнхакль, Креммер) – 24:23' (5x5)   4:2 Тиффельс (Айзеншмид, Плахта) – 27:47' (5x4)   5:2 Нёбельс (Мюллер, Пфёдерль) – 35:13' (5x5)   6:2 Райхель (Зайдер) – 37:52' (5x5)   7:2 Нёбельс (Пфёдерль, Райхель) – 38:35' (5x5)   8:2 Плахта (Тиффельс, Хольцер) – 42:52' (3x5)   8:3 Бардаро (Делука) – 43:22' (5x4)   8:4 Франк (Фриго) – 44:06' (5x4)   9:4 Пфёдерль (Нёбельс, Райхель) – 48:41' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 5
Словакия
0:1 Поспишил (Немец) – 03:53' (5x5)   0:2 Цегларик (Гернат, Студенич) – 09:17' (5x4)   0:3 Поспишил (Росандич, Криштоф) – 11:02' (5x4)   0:4 Гривик (Лантоши, Цегларик) – 45:05' (5x5)   1:4 Стефанович (Костицын) – 53:25' (5x3)   2:4 Шарангович – 54:22' (5x5)   2:5 Цегларик (Грман) – 59:15' (en)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
21 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Канада
Окончен
0 : 2
Латвия
0:1 Индрашис (Кениньш, Фрейбергс) – 19:59' (5x4)   0:2 Батня (Кениньш) – 28:39' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком первого дня стал голкипер сборной Латвии Матис Кивлениекс. На награду также претендовали вратарь сборной России Александр Самонов и нападающие сборной Словакии Кристиан Поспишил и сборной Германии Марцель Нёбельс. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Было важно забить первыми, не хотели играть, уступая в счёте. В Канаде много молодых ребят с большим потенциалом. Знали, что если они выйдут вперёд, то могут взвинтить скорость. Мы забили в концовке первого периода, во втором Батня подправил шайбу. Не то чтобы мы думали, что игра у нас под контролем, но знали, какой хоккей предложит Канада, поэтому было легче подготовиться к обороне. Наши ребята проделали невероятную работу.

Какие ощущения, что только что обыграл свою родную страну со сборной Латвии? Матчи с Канадой всегда особенные, это же моя страна. Но каких-то особых чувств победа над родной страной не вызывает, я сделал свою работу, представляя Латвию, я главный тренер их сборной, единственный легионер в команде. Я прикладываю все усилия, чтобы помочь нашим игрокам», — сказал после победы над канадцами главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

Турнирная таблица чемпионат мира по хоккею 2021

Главные материалы дня

Новость по теме
В сборной России сообщили, что Сергея Толчинского заявят на матч с Великобританией на ЧМ
Новость по теме
После матча России и Чехии на ЧМ вместо гимна прозвучал фрагмент концерта Чайковского
Новость по теме
Латвия впервые в истории чемпионатов мира и Олимпиад одержала победу в матче с Канадой
Новость по теме
Капитан Беларуси Шарангович показал неприличный жест словакам. Его могут отстранить
Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте! Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте!
«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами «В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами
«Сам даже не понял, что забил». Что говорили после финальной сирены матча Россия — Чехия «Сам даже не понял, что забил». Что говорили после финальной сирены матча Россия — Чехия
Первая сенсация на ЧМ! Латвия во главе с Бобом Хартли всухую разбила канадцев! Первая сенсация на ЧМ! Латвия во главе с Бобом Хартли всухую разбила канадцев!
Беларусь бездарно начала ЧМ. Быстро получила 0:3 и с трудом избежала разгрома от Словакии Беларусь бездарно начала ЧМ. Быстро получила 0:3 и с трудом избежала разгрома от Словакии
«Доказали Канаде, что мы хоккейная нация». Что творилось после исторической победы Латвии «Доказали Канаде, что мы хоккейная нация». Что творилось после исторической победы Латвии

Расписание матчей на 22 мая

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Дания
Не начался
Швеция
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Норвегия
Не начался
Германия
ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Не начался
Россия
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Финляндия
Не начался
США
ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Чехия
Не начался
Швейцария
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Латвия
Не начался
Казахстан
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021