Россия поставила на место Чехию, Латвия сотворила историю. Итоги первого дня ЧМ

Видеообзоры матчей первого игрового дня
В первый игровой день чемпионата мира сборная России поставила на место команду Чехии, которая перед началом турнира много говорила о медалях и считалась одним из главных фаворитов турнира из-за того, что в другие сборные приехало мало звёздных игроков из НХЛ.
Главная сенсация случилась в матче Канада – Латвия. Подопечные Боба Хартли впервые в истории одержали победу над «кленовыми листьями».
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Игрок дня
По мнению болельщиков, лучшим игроком первого дня стал голкипер сборной Латвии Матис Кивлениекс. На награду также претендовали вратарь сборной России Александр Самонов и нападающие сборной Словакии Кристиан Поспишил и сборной Германии Марцель Нёбельс. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».
Цитата дня
«Было важно забить первыми, не хотели играть, уступая в счёте. В Канаде много молодых ребят с большим потенциалом. Знали, что если они выйдут вперёд, то могут взвинтить скорость. Мы забили в концовке первого периода, во втором Батня подправил шайбу. Не то чтобы мы думали, что игра у нас под контролем, но знали, какой хоккей предложит Канада, поэтому было легче подготовиться к обороне. Наши ребята проделали невероятную работу.
Какие ощущения, что только что обыграл свою родную страну со сборной Латвии? Матчи с Канадой всегда особенные, это же моя страна. Но каких-то особых чувств победа над родной страной не вызывает, я сделал свою работу, представляя Латвию, я главный тренер их сборной, единственный легионер в команде. Я прикладываю все усилия, чтобы помочь нашим игрокам», — сказал после победы над канадцами главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.
Главные материалы дня
Расписание матчей на 22 мая
- 22 мая 2021
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- 21 мая 2021
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