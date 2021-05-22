Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России внесла Толчинского и Кузьменко в заявку на ЧМ. Заняты 24 места из 28

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная России внесла Толчинского и Кузьменко в заявку на ЧМ. Заняты 24 места из 28
Владимир Лаевский
Комментарии

На официальном сайте ИИХФ обновился состав сборной России для участия в чемпионате мира — 2021.

Календарь ЧМ-2021

К 22 хоккеистам, включённым в заявку ранее, добавились ещё два нападающих: Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко. Теперь в ней 24 игрока.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артём Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Сергей Толчинский («Авангард»).

Ранее сообщалось, что размер заявки увеличен до 28 игроков. Ожидается, что два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.

Россия поставила на место Чехию, Латвия сотворила историю. Итоги первого дня ЧМ Россия поставила на место Чехию, Латвия сотворила историю. Итоги первого дня ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021