Сборная России внесла Толчинского и Кузьменко в заявку на ЧМ. Заняты 24 места из 28

На официальном сайте ИИХФ обновился состав сборной России для участия в чемпионате мира — 2021.

К 22 хоккеистам, включённым в заявку ранее, добавились ещё два нападающих: Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко. Теперь в ней 24 игрока.



Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).



Защитники: Артём Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).



Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Сергей Толчинский («Авангард»).



Ранее сообщалось, что размер заявки увеличен до 28 игроков. Ожидается, что два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.