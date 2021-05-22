Карандин — о матче с Чехией: работа Брагина видна, тактическая победа

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал победу сборной России в стартовом матче ЧМ с Чехией (4:3).
«Игра сборной России стала для меня приятным сюрпризом. Не секрет, что многие у нас ждали старта чемпионата мира с тревогой, на последнем этапе Евротура в Чехии шли поражения, не было уверенности ни в одной линии. Но в Риге уже ничто не напоминало этап в Праге, команда стартовала уверенно. Первая победа всегда важна, особенно в плане психологии.
Это Россия сыграла сильно или Чехия — слабо? В последние дни пресса называла чехов чуть ли не главным фаворитом чемпионата, где-то я соглашался, всё-таки на Евротуре они произвели сильное впечатление, обыграли нас в активном хоккее, с запасом.
Сам себе задавал вопрос: неужели в Латвии мы впервые увидим чехов, которые действуют первым номером, с позиции силы? Но первый матч показал, что ничего в их психологии не изменилось — они вновь сделали ставку на контратаки. Учитывая крепкий по нынешним меркам состав, не уверен, что это правильно. Но у чехов совсем молодой тренер, внутри их команды видна вольница, игра сырая.
Тут хочу отдать должное и сборной России. В тактическом плане она сыграла правильно — активно и агрессивно, с подавлением защитников соперника. Никакого сравнения с матчем недельной давности!
Мне показалось, что чехи не ожидали увидеть совсем другую сборную России — не столько по составу, сколько по игре, отсюда и многочисленные ошибки в своей зоне. В том числе решающая голевая на последних секундах. Работа тренерского штаба Брагина была видна, одержана, считаю, тактическая победа.
В чём резервы нашей команды? Первые два гола чехов были забиты как под копирку: позиционная ошибка наших защитников, выход «два в один» или «один на один». Я так понимаю, что чемпионат проходит на больших площадках — и защитники из НХЛ, например, Гавриков и Задоров, ещё не адаптировались», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.
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