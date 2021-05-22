Тренер Дании — о 4 очках Йенсена со Швецией: когда он в огне, его очень трудно остановить

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс прокомментировал хет-трик Никласа Йенсена в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3).

«Йенсен — очень хороший игрок, уже давно выступает на высоком уровне. Знаем, что когда он быстро забивает, то ловит кураж. Сегодня он был «горяч», горжусь тем, что он сегодня сделал. Знаю, что это много для него значит как для атакующего форварда. Команде тоже на пользу, что он так здорово начал. Когда Йенсен в огне, его очень трудно остановить», — приводит слова Йенсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.