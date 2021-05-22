Антон Бурдасов в большинстве открыл счёт в матче Россия – Великобритания

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.

В эти минуты сборная России встречается с командой Великобритании. К шестой минуте россияне ведут в счёте 1:0.



На 6-й минуте Игорь Ожиганов отдал передачу на левый пятак Михаилу Григоренко, который направил шайбу Антону Бурдасову. Броском в в дальнюю девятку Бурдасов открыл счёт в матче.

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Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.