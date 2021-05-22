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Великобритания – Россия: прямая онлайн-трансляция матча, чемпионат мира по хоккею 2021, 22 мая 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Самый необычный матч наших в группе на ЧМ! Великобритания – Россия. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Великобритания – Россия. LIVE
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Всё главное со второй встречи команды Валерия Брагина и интересные события вокруг неё – в формате онлайна.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Великобритания– Россия в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Не начался
Россия
Самые разгромные победы сборной России на чемпионатах мира
Live Павел Панышев

До начала встречи ещё восемь часов. Пока есть время, предлагаем вам ознакомиться с пятью фактами о тренере сборной России Валерии Брагине, которые вы могли не знать.

08:55 Павел Панышев

Самые разгромные победы сборной России на чемпионатах мира

Великобритания — соперник не самый грозный. Сегодня наверняка будет заброшено много шайб. Вспоминаем самые разгромные победы сборной России на чемпионатах мира.

08:50 Павел Панышев

Увы, не обошлось без неприятных новостей. Форвард россиян Константин Окулов получил травму ключицы и с Великобританией точно не сыграет. Думается, что в том числе и поэтому главный тренер российской команды Валерий Брагин уже объявил, что в заявку будет внесён нападающий Сергей Толчинский. Прибыл в команду и защитник Никита Нестеров, но ему сперва нужно пройти карантин и все необходимые процедуры.

08:50 Павел Панышев

Накануне наша сборная вырвала победу у чехов со счётом 4:3, взяв реванш за поражение (0:4) в заключительно матче Евротура. Решающая шайба в активе нападающего Михаила Григоренко.

Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте! Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте!
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