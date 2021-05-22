Самый необычный матч наших в группе на ЧМ! Великобритания – Россия. LIVE

Увы, не обошлось без неприятных новостей. Форвард россиян Константин Окулов получил травму ключицы и с Великобританией точно не сыграет. Думается, что в том числе и поэтому главный тренер российской команды Валерий Брагин уже объявил, что в заявку будет внесён нападающий Сергей Толчинский. Прибыл в команду и защитник Никита Нестеров, но ему сперва нужно пройти карантин и все необходимые процедуры.