Самый необычный матч наших в группе на ЧМ! Великобритания – Россия. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Великобритания– Россия в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
До начала встречи ещё восемь часов. Пока есть время, предлагаем вам ознакомиться с пятью фактами о тренере сборной России Валерии Брагине, которые вы могли не знать.
Самые разгромные победы сборной России на чемпионатах мира
Великобритания — соперник не самый грозный. Сегодня наверняка будет заброшено много шайб. Вспоминаем самые разгромные победы сборной России на чемпионатах мира.
Увы, не обошлось без неприятных новостей. Форвард россиян Константин Окулов получил травму ключицы и с Великобританией точно не сыграет. Думается, что в том числе и поэтому главный тренер российской команды Валерий Брагин уже объявил, что в заявку будет внесён нападающий Сергей Толчинский. Прибыл в команду и защитник Никита Нестеров, но ему сперва нужно пройти карантин и все необходимые процедуры.
Накануне наша сборная вырвала победу у чехов со счётом 4:3, взяв реванш за поражение (0:4) в заключительно матче Евротура. Решающая шайба в активе нападающего Михаила Григоренко.
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